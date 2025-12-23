Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straßenverkehrsgefährdung durch getuntes Kleinkraftrad

Neustadt/Orla (ots)

Am Nachmittag des 22.12.25 gegen 16:00 Uhr war die Verkehrskontrolle von 3 Kleinkrafträdern Simson, wobei eines über kein gültiges Versicherungskennzeichen verfügte und sichere Anzeichen für eine Leistungssteigerung aufwies, angedacht. Die zugehörigen Fahrzeugführer missachteten in der Folge die Anhaltezeichen und versuchten sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Ein 18jähriger aus Neustadt/Orla befuhr dazu die Ortslage mit teilweise über 90km/h, missachtete mehrfach die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer und verursachte an 2 Kreuzungen Beinahezusammenstöße mit Fahrzeugen. Ermittlungen in der Folge führten zur Identifizierung der 3 flüchtigen Fahrer, inklusiver der Sicherstellung eines Führerscheins. Ein weiterer 17jähriger Fahrer hingegen verfügte nicht einmal über eine gültige Fahrerlaubnis. Zeugen zu Vorfall, insbesondere die Geschädigten der Straßenverkehrsgefährdung, werden gebeten sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

