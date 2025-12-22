PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Radfahrerin stürtzt und verletzt sich

Rudoilstadt (ots)

Am Samstag, dem 22.12.2025 gegen 19.45 Uhr stürzte in der Werner-John-Straße in Rudolstadt eine 71-jährige Fahrradfahrerin, als diese über einen Bordstein fahren wollte. Dabei erlitt diese verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 10:18

    LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle

    Sonneberg (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde in Sonneberg in der Neustadter Straße, in Höhe des dortigen Krankenhauses, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den insgesamt 1197 durchgefahrenen Fahrzeugen hielten sich 45 Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Gegen 5 Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, gegen 40 weitere Fahrer wird ein Verwarngeld erhoben. Die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:17

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Schalkau (ots) - Am Sonntag, gegen 14.10 Uhr, befuhr der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Schalkau die Coburger Straße. Aufgrund der witterungsbedingten Straßenverhältnisse kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:17

    LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzen Personen

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Sonntag ereigneten sich im Saale-Orla-Kreis zwei Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen zu Schaden kamen. Gegen 17.00 Uhr, befuhr die 71-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße aus Richtung Langenorla kommend in Richtung Pößneck. Nach derzeitigen Ermittlungsstand fuhr sie in der Dunkelheit ohne Licht. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam sie von ihrer Fahrbahn an und geriet in ...

    mehr
