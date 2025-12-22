Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Radfahrerin stürtzt und verletzt sich
Rudoilstadt (ots)
Am Samstag, dem 22.12.2025 gegen 19.45 Uhr stürzte in der Werner-John-Straße in Rudolstadt eine 71-jährige Fahrradfahrerin, als diese über einen Bordstein fahren wollte. Dabei erlitt diese verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
