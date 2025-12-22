Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Schalkau (ots)
Am Sonntag, gegen 14.10 Uhr, befuhr der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Schalkau die Coburger Straße. Aufgrund der witterungsbedingten Straßenverhältnisse kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
