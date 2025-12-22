PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schalkau (ots)

Am Sonntag, gegen 14.10 Uhr, befuhr der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Schalkau die Coburger Straße. Aufgrund der witterungsbedingten Straßenverhältnisse kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 10:17

    LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzen Personen

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Sonntag ereigneten sich im Saale-Orla-Kreis zwei Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen zu Schaden kamen. Gegen 17.00 Uhr, befuhr die 71-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße aus Richtung Langenorla kommend in Richtung Pößneck. Nach derzeitigen Ermittlungsstand fuhr sie in der Dunkelheit ohne Licht. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam sie von ihrer Fahrbahn an und geriet in ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:15

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Saalfeld (ots) - Am Sonntag gegen 04:00 Uhr wurde in Saalfeld - Gorndorf der 36 - jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille, dieser wurde durch einen weiteren gerichtsverwertbaren Test bestätigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihn erwartet ein Bußgeld in ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:08

    LPI-SLF: Quadfahrer schwer verletzt

    Königsee (ots) - Am Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35- jähriger Quadfahrer die Ortschaft Solsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Streukasten. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde stationär im Klinikum aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren