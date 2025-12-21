Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Quadfahrer schwer verletzt

Königsee (ots)

Am Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35- jähriger Quadfahrer die Ortschaft Solsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Streukasten. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde stationär im Klinikum aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist, aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

