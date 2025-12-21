Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Quadfahrer schwer verletzt
Königsee (ots)
Am Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35- jähriger Quadfahrer die Ortschaft Solsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Streukasten. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde stationär im Klinikum aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist, aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell