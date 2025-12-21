LPI-SLF: Beleidigung bei Verkehrskontrolle

Triptis (ots) - Am 20.12.2025 gegen 05:38 Uhr befuhr ein Autofahrer die B281 von Pößneck in Richtung Gera. Auf Höhe der Abfahrt Mittelpölnitz kam er mit seinem Toyota aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Baum. Am PKW entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

