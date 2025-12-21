Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Beleidigung bei Verkehrskontrolle
Gefell (ots)
Am Sonntag, den 21.12.2025 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla zwischen 01:00 und 02:30 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle an zwei Kontrollstellen in Gefell durch. Während der Kontrolle eines Taxifahrers wurde der alkoholsierte Fahrgast des Taxis, eine 29-jähige Frau, gegenüber den Polizeibeamten ausfällig und beledigte diese mehrfach und ohne Einsicht auf Unrechtsbewusstsein. Ein Strafverfahren gegen die Frau wurde eingeleitet.
