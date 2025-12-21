Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: 58-jährige unter EInfluss von Alkohol
Gefell (ots)
Am Sonntag, den 21.12.2025 wurde im Zeitraum von 01:00 bis 02:30 Uhr durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine stationäre Verkehrskontrolle in der Ortslage Gefell durchgeführt. Dabei wurde bei einer 58-jährigen BMW-Fahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Der Frau drohen ein Bußgeld und ein Fahrverbot.
