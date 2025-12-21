Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss
Saalfeld (ots)
Am Sonntag gegen 04:00 Uhr wurde in Saalfeld - Gorndorf der 36 - jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille, dieser wurde durch einen weiteren gerichtsverwertbaren Test bestätigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.
