Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzen Personen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag ereigneten sich im Saale-Orla-Kreis zwei Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen zu Schaden kamen.

Gegen 17.00 Uhr, befuhr die 71-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße aus Richtung Langenorla kommend in Richtung Pößneck. Nach derzeitigen Ermittlungsstand fuhr sie in der Dunkelheit ohne Licht. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam sie von ihrer Fahrbahn an und geriet in den Gegenverkehr. Die 55-jährige Fahrerin im Gegenverkehr versuchte noch auszuweichen, es kam jedoch trotzdem zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge. Dabei drehte sich das Fahrzeug der 55-Jährigen um 180 Grad und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Frauen, sowie ein 73-jähriger Beifahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 18.15 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines PKW in Zollgrün die Straße aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Gefell. Hier kam er nach links von der Fahrbahn an und kollidierte mit dem entgegenkommenden 64-jährigen Fahrer eines PKW. Dessen Fahrzeug wurde in der Folge noch gegen einen neben der Fahrbahn abgestellten Container geschoben. Der 64-Jährige, sowie seine Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

