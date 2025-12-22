PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzen Personen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Sonntag ereigneten sich im Saale-Orla-Kreis zwei Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen zu Schaden kamen.

Gegen 17.00 Uhr, befuhr die 71-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße aus Richtung Langenorla kommend in Richtung Pößneck. Nach derzeitigen Ermittlungsstand fuhr sie in der Dunkelheit ohne Licht. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam sie von ihrer Fahrbahn an und geriet in den Gegenverkehr. Die 55-jährige Fahrerin im Gegenverkehr versuchte noch auszuweichen, es kam jedoch trotzdem zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge. Dabei drehte sich das Fahrzeug der 55-Jährigen um 180 Grad und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Frauen, sowie ein 73-jähriger Beifahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 18.15 Uhr befuhr der 46-jährige Fahrer eines PKW in Zollgrün die Straße aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Gefell. Hier kam er nach links von der Fahrbahn an und kollidierte mit dem entgegenkommenden 64-jährigen Fahrer eines PKW. Dessen Fahrzeug wurde in der Folge noch gegen einen neben der Fahrbahn abgestellten Container geschoben. Der 64-Jährige, sowie seine Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 10:15

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Saalfeld (ots) - Am Sonntag gegen 04:00 Uhr wurde in Saalfeld - Gorndorf der 36 - jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille, dieser wurde durch einen weiteren gerichtsverwertbaren Test bestätigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihn erwartet ein Bußgeld in ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:08

    LPI-SLF: Quadfahrer schwer verletzt

    Königsee (ots) - Am Samstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35- jähriger Quadfahrer die Ortschaft Solsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Streukasten. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde stationär im Klinikum aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme wurde ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 03:24

    LPI-SLF: Beleidigung bei Verkehrskontrolle

    Gefell (ots) - Am Sonntag, den 21.12.2025 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla zwischen 01:00 und 02:30 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle an zwei Kontrollstellen in Gefell durch. Während der Kontrolle eines Taxifahrers wurde der alkoholsierte Fahrgast des Taxis, eine 29-jähige Frau, gegenüber den Polizeibeamten ausfällig und beledigte diese mehrfach und ohne Einsicht auf Unrechtsbewusstsein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren