Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle
Sonneberg (ots)
Am Samstag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr, wurde in Sonneberg in der Neustadter Straße, in Höhe des dortigen Krankenhauses, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den insgesamt 1197 durchgefahrenen Fahrzeugen hielten sich 45 Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Gegen 5 Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, gegen 40 weitere Fahrer wird ein Verwarngeld erhoben. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 56 km/h.
