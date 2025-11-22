Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Teddy sucht Familie

Haßloch (ots)

Hallo zusammen, heute Nachmittag, am Samstag, den 22.11.2025, um 17:30 Uhr, haben mich zwei Polizisten auf dem Rathausplatz in Haßloch gefunden. Ich würde gerne wieder nach Hause zu meiner Familie. Leider habe ich vergessen, wie ich heiße und wo ich wohne. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich würde mich freuen, wenn jemand der Polizei Haßloch Hinweise auf mein Zuhause geben kann. Bis dahin bleibe ich bei der Polizei in Haßloch. Falls meine Familie mich abholt, wäre es schön, wenn sie der Polizei ein Foto zeigen könnte, dass ich zu ihr gehöre.

Hinweise zu dem Besitzer nimmt die Polizei in Haßloch unter der Tel.-Nr.: 06324-933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

