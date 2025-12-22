Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte Person bringt Frau zu Fall - Zeugen gesucht

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, dem 18.12.2025, gegen 12:40 Uhr, erledigte eine 84-jährige Frau ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Oettersdorfer Straße in Schleiz (Kaufland). Währenddessen wurde sie von einer bislang unbekannten, weiblichen Person mit einem Einkaufswagen angefahren. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Die unbekannte Frau setzte ihren Weg fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei bittet darum, dass sich die unbekannte "Verursacherin" und Zeugen des Vorfalls bei der Polizei melde.

Wenn Sie den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0328745/2025 an die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz. (Tel.: 03663 4310)

