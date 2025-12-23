PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch

Pößneck (ots)

Am vergangenen Wochenende (20.12.2025 bis 22.12.2025) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft für Heimtierbedarf in Pößneck, Malmsgelänge, ein. Die Innenräume wurden durchsucht und aus diesen Bargeld entwendet. Zeugen, welche in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0331379 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 07:47

    LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Remptendorf (ots) - Am Montag, gegen 19.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Verkehrsunfall in Remptendorf in der Bahnhofstraße. Durch einen bis dato unbekannten Fahrzeugführer eines PKW, wurde am Bahnübergang das Andreaskreuz beschädigt. Am Wasserturm wurde der beschädigte PKW aufgefunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die nunmehr 60-jährige Beschuldigte als verantwortliche Fahrerin des PKW ermittelt ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 06:59

    LPI-SLF: Straßenverkehrsgefährdung durch getuntes Kleinkraftrad

    Neustadt/Orla (ots) - Am Nachmittag des 22.12.25 gegen 16:00 Uhr war die Verkehrskontrolle von 3 Kleinkrafträdern Simson, wobei eines über kein gültiges Versicherungskennzeichen verfügte und sichere Anzeichen für eine Leistungssteigerung aufwies, angedacht. Die zugehörigen Fahrzeugführer missachteten in der Folge die Anhaltezeichen und versuchten sich der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:46

    LPI-SLF: Unbekannte Person bringt Frau zu Fall - Zeugen gesucht

    Schleiz (ots) - Am Donnerstag, dem 18.12.2025, gegen 12:40 Uhr, erledigte eine 84-jährige Frau ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Oettersdorfer Straße in Schleiz (Kaufland). Währenddessen wurde sie von einer bislang unbekannten, weiblichen Person mit einem Einkaufswagen angefahren. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Die unbekannte Frau setzte ihren Weg fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren