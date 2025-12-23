Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch
Pößneck (ots)
Am vergangenen Wochenende (20.12.2025 bis 22.12.2025) drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft für Heimtierbedarf in Pößneck, Malmsgelänge, ein. Die Innenräume wurden durchsucht und aus diesen Bargeld entwendet. Zeugen, welche in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0331379 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.
