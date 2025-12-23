LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch

Schleiz (ots) - Am Donnerstag, dem 18.12.2025, gegen 12:40 Uhr, erledigte eine 84-jährige Frau ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Oettersdorfer Straße in Schleiz (Kaufland). Währenddessen wurde sie von einer bislang unbekannten, weiblichen Person mit einem Einkaufswagen angefahren. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Die unbekannte Frau setzte ihren Weg fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die ...

