Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Blankenburg (ots)

Am Dienstag, dem 23.12.2025 gegen 02.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg einen 42-jähriegen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Kontrolle wurde getestet, ob der 42-jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin und Cannabis. Nun wird das Ergebnis der entnommenen Blutprobe zeigen, ob der Fahrer tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

