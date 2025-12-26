Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Brand
Saalfeld (ots)
Gegen 23.30 Uhr wurden am Donnerstag im Saalfelder Rainweg fünf brennende Müllcontainer festgestellt, welche auf einem Mülltonnenstandplatz Höhe Hausnummer 77 stehen. Nach derzeitigem Ermittlungstand wird Selbstentzündung ausgeschlossen, deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0334007 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell