Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Brand

Saalfeld (ots)

Gegen 23.30 Uhr wurden am Donnerstag im Saalfelder Rainweg fünf brennende Müllcontainer festgestellt, welche auf einem Mülltonnenstandplatz Höhe Hausnummer 77 stehen. Nach derzeitigem Ermittlungstand wird Selbstentzündung ausgeschlossen, deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0334007 bei der Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 25.12.2025 – 07:10

    LPI-SLF: Vermisste 15-jährige

    Saalfeld (ots) - Seit Dienstagabend wird die 15-jährige Lea Sophie Schwittling aus dem Mädchenwohnheim in Saalfeld vermisst. Zur Bekleidung ist nichts bekannt, da Lea Sophie die Einrichtung gegen 22.45 Uhr unbemerkt mit einer weiteren Bewohnerin verließ. Es ist möglich, dass sie sich in Jena aufhält. Lea Sophie ist 165 cm groß, schlank und hat dunkelblonde lange Haare. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, entgegen. ...

  • 24.12.2025 – 17:17

    LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Saalfeld (ots) - Heiligabend wurde die Polizei gegen 15.30 Uhr informiert, dass auf der Geraer Straße in Saalfeld eine weibliche Person festgestellt wurde, die angab, von einem Pkw angefahren worden zu sein. Die Frau wurde auf der ehemaligen Bundesstraße zwischen Unterwellenborn und Saalfeld verletzt gefunden. Die Unfallstelle befindet sich in Fahrtrichtung Saalfeld, ca. 400 m vor dem Hammermarkt. Die Mitteiler waren ...

  • 23.12.2025 – 09:46

    LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol - Drogentest ebenfalls positiv

    Sonneberg (ots) - Am Montag, dem 22.12.2025 gegen 21.45, kontrollierten Polizeibeamte in der Oberlindner Straße in Sonneberg einen 39-jährigen Pkw-Fahrer. Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Ein Test zur Feststellung von Betäubungsmitteln, reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Nun wird die Auswertung der ...

