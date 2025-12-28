Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen
Königsee (ots)
In der Nacht vom 27.12.25 zum 28.12.25 wurde durch bisher unbekannte Täter in Königsee, Am Kümmelbrunnen ein dort befindlicher Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Zur Höhe des Beutegutes können zum derzeitigen Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 25518834 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671/560 zu melden.
