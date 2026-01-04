Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Üdinghausen-Warringhof: Tödlicher Verkehrsunfall - 22 Jahre alter Mann verstorben

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag gegen 03:30 Uhr auf der Nemdener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Melle mit einem Ford die Nemdener Straße in Fahrtrichtung Nemden. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Infolge des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrzeugführer konnte durch die Einsatzkräfte nur noch leblos aus dem Fahrzeuginnenraum geborgen werden. Weitere Personen befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in dem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die Nemdener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

