Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260101 - 0002 Frankfurt-Sachsenhausen: Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots)

(bo) Zwischen Samstag (27. Dezember 2025) und Mittwochmittag (31. Dezember 2025) ereignete sich in Sachsenhausen ein Einbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Niersteiner Straße. Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und hebelten eine verschlossene Tür auf. Danach flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Sie erbeuteten Wertgegenstände im oberen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

