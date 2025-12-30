PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251230 - 1347 Frankfurt - Eschersheim: Polizei nimmt Räuber fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Montagabend (29. Dezember 2025) gelang es Polizeibeamten, zwei mutmaßliche Räuber festzunehmen. Diese stehen im Verdacht, einen 15-Jährigen beraubt zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge, verabredete sich der Geschädigte gegen 20:00 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Kirchhainer Straße mit einem Bekannten. Nachdem die beiden wenige Schritte gegangen waren, erschienen vier maskierte Personen und forderten den 15-Jährigen auf, seine Jacke, seine Schuhe sowie sein Handy zu übergeben. Nachdem der Geschädigte der Drohung Folge geleistet hatte, untermauerten die Räuber nochmals die Ernsthaftigkeit ihrer Tat mit dem Zum-Vorschein-Bringen einer Schreckschusspistole. Anschließend flüchteten sie zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen trafen die eingesetzten Polizeikräfte zwei Personen an und kontrollierten diese. Einen der beiden kontrollierten Personen identifizierte der Beraubte im Nachgang als Tatverdächtigen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden Tatverdächtigen. Die Ermittlungen bezüglich der Flüchtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

