POL-F: 251229 - 1344 Frankfurt - Ostend: Täterfestnahme nach Diebstahl hochwertiger Pedelecs - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Zwei Männer stehen im Verdacht, am Sonntagabend (28. Dezember 2025) im Ostend hochwertige Pedelecs gestohlen zu haben. Die Polizei nahm einen der beiden fest und stellte die Räder sicher.

Gegen 23:10 Uhr löste der Alarm zweier hochwertiger Pedelecs in einem Hinterhof der Habsburgerallee aus. Zudem waren Geräusche eines Schleifgeräts hörbar.

Die alarmierten Polizeistreifen gingen umgehend in die Fahndung nach den Tätern und den entwendeten Rädern über, welche durch die Besitzer geortet werden konnten. Im Bereich der Westhafenbrücke erblickten die Streifen zwei Männer, welche neben zwei abgestellten Pedelecs standen und umgehend die Flucht ergriffen.

Die Polizei nahm einen der beiden - einen 32-Jährigen - fest, der sich im Rahmen seiner versuchten Flucht noch eines Rucksacks mit vermutlichem Tatwerkzeug entledigte.

Die Beamten stellten die beiden Räder zunächst sicher und übergaben sie im Anschluss ihren Besitzern.

Der 32-jährige Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der zweite Täter konnte flüchten und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, dunkel gekleidet und lief in Richtung Westhafen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Täter machen können, sich bei der Polizei zu Geschäftszeiten unter der Rufnummer 069 / 755 - 45592 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

