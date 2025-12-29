Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251229 - 1343 Frankfurt - Ostend: Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Frankfurt (ots)

(bo) Am Sonntagmittag (28. Dezember 2025) meldete ein Mitteiler diverse Schmierereien mit politischem Inhalt auf einem Spielplatz im Hafenpark.

Gegen 15:00 Uhr führte der Zeuge die Beamten zu einem Klettergerüst auf dem "Generationenspielplatz". Dort konnten insgesamt zwei schwarze, mit einen Filzstift angebrachte Schmierereien mit politischem Inhalt festgestellt werden.

Die Beamten sicherten diese fotografisch und machten sie unkenntlich. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Täterhinweise liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell