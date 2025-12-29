Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251229 - 1345 Frankfurt

Landkreis Offenbach: Wo ist Samson Dmitrowitsch Naumenko?

Frankfurt (ots)

(di) Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 24-jährigen Vermissten.

Herr Naumenko ist 1,88 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat braune Haare und trägt einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine lange schwarze Winterjacke, eine schwarze Hose sowie Sneaker.

Der Gesuchte wurde zuletzt am Mittwoch (24. Dezember 2025), gegen 15 Uhr in der Nähe eines Hotels in der Nieder-Röder-Straße in Rödermark gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Es gibt Hinweise, dass er sich in Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Der Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Ein Foto kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6187186

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Samson Dmitrowitsch Naumenko geben kann, wird gebeten, sich unter 069 / 8098 - 1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell