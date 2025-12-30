Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251230 - 1346 Frankfurt-Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 1271

Frankfurt (ots)

(bo) Frau G. kehrte bereits am 15. Dezember 2025 zurück nach Hause. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell