Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251231 - 1349 Frankfurt-Gallus: Brand in Kleingartenanlage

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (30. Dezember 2025) brannten mehrere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Kleyerstraße.

Gegen 18:35 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf den Brand in der Kleingartenanlage. Vor Ort brannten mehrere Gartenparzellen und die darauf befindlichen Gartenhütten. Die Flammen waren dabei etwa drei bis vier Meter hoch. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa 1,5 Stunden an. Nach aktuellen Ermittlungen ist der Brandursprung im zusammenliegenden Bereich von vier Gartenparzellen und breitete sich anschließend auf weitere angrenzende Parzellen aus. Der Gesamtschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sperrte den Bereich ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

