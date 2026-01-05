Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrzeugbrand auf Parkplatz an der Hannoverschen Straße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00.00 Uhr, geriet auf einem Parkplatz an der Hannoverschen Straße ein Transporter aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Transporter brannte jedoch vollständig aus. Zudem wurde die Fassade eines angrenzenden Gebäudes leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

