POL-OS: Osnabrück: Fahrzeugbrand auf Parkplatz an der Hannoverschen Straße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag, gegen 00.00 Uhr, geriet auf einem Parkplatz an der Hannoverschen Straße ein Transporter aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Transporter brannte jedoch vollständig aus. Zudem wurde die Fassade eines angrenzenden Gebäudes leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

  • 04.01.2026 – 11:13

    POL-OS: Bissendorf: Schwerer Verkehrsunfall auf Wissinger Straße - Pkw gerät in Graben

    Osnabrück (ots) - Am Sonntag gegen 05:00 Uhr kam es auf der Wissinger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus Bad Iburg mit ihrem Renault die Wissinger Straße aus Richtung Wissingen in Fahrtrichtung Bissendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:59

    POL-OS: Osnabrück: Vollbrand eines Restaurants in der Osnabrücker Innenstadt

    Osnabrück (ots) - Am Samstag gegen 20:00 Uhr kam es in der Herrenteichstraße zu einem Vollbrand eines Restaurants. Zahlreiche Notrufe bei Polizei und Feuerwehr meldeten das Brandgeschehen. Mit einem Großaufgebot rückten Einsatzkräfte beider Behörden zur Einsatzörtlichkeit aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte der Vollbrand des im Erdgeschoss eines Hauses ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 10:19

    POL-OS: Georgsmarienhütte: Brand eines mobilen Toilettenhäuschen mit hohem Sachschaden

    Osnabrück (ots) - Am Freitag gegen 14:00 Uhr kam es an der Oeseder Straße zu einem Brand eines mobilen Toilettenhäuschen. Zur genannten Zeit gingen bei Feuerwehr und Polizei zahlreiche Notrufe ein, in denen gemeldet wurde, dass das dortige Toilettengebäude in Vollbrand stehe. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Das Gebäude stand ...

    mehr
