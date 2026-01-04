Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Verkehrsunfall auf Wissinger Straße - Pkw gerät in Graben

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 05:00 Uhr kam es auf der Wissinger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus Bad Iburg mit ihrem Renault die Wissinger Straße aus Richtung Wissingen in Fahrtrichtung Bissendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen angrenzenden Graben und kam dort zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

