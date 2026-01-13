Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Café

Vorläufige Festnahme eines 36-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch, der sich am Dienstagmorgen (13.1.), gegen 7 Uhr, im Bereich des Herrngartens ereignete, konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll sich der Täter Zugang zum Verkaufsraum eines Cafés verschafft und anschließend unter anderem versucht haben einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nachdem ihm dies nicht gelang entwendete er mehrere Flaschen Alkohol und suchte mit seiner Beute zunächst das Weite. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife des 1. Polizeireviers den 36-Jährigen in der Nähe zum Tatort stellen und vorläufig festnehmen. Für die weiteren Maßnahmen wurde er ins Gewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

