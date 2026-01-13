PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Café
Vorläufige Festnahme eines 36-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch, der sich am Dienstagmorgen (13.1.), gegen 7 Uhr, im Bereich des Herrngartens ereignete, konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll sich der Täter Zugang zum Verkaufsraum eines Cafés verschafft und anschließend unter anderem versucht haben einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Nachdem ihm dies nicht gelang entwendete er mehrere Flaschen Alkohol und suchte mit seiner Beute zunächst das Weite. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife des 1. Polizeireviers den 36-Jährigen in der Nähe zum Tatort stellen und vorläufig festnehmen. Für die weiteren Maßnahmen wurde er ins Gewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:01

    POL-DA: Biblis: An der Haustür geschlagen/Unbekannte entwenden Mobiltelefon

    Biblis (ots) - Ein 42 Jahre alter Mann wurde am Montagabend (12.01.), kurz nach 21.00 Uhr, an seiner Haustür in der Darmstädter Straße von zwei Unbekannten, die zunächst unter einem Vorwand bei ihm klingelten, geschlagen sowie anschließend seines Mobiltelefons bestohlen. Sie flüchteten mit dem erbeuteten Handy vom Tatort. Einer der Flüchtigen ist 40 bis 50 Jahre ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:49

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Trickdiebe bestehlen Autofahrerin/Zeugen gesucht

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Montagabend (12.01.) ist eine 83-jährige Frau gegen 18.15 Uhr Trickdieben zum Opfer gefallen und wurde um ihren Stoffbeutel samt Geld, Bankkarten und Schlüsseln gebracht. Die Autofahrerin wurde zunächst durch einen bislang unbekannten vorausfahrenden Fahrer in der Pestalozzistraße mit ihrem Wagen zum Anhalten gebracht. Anschließend ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:58

    POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Mehrere Autos durch Brand beschädigt

    Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Dienstag (13.1.) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 2 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Parkstraße. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr befand sich ein Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung platzten die Reifen des Autos, wodurch es zu mehreren lauten Knallen kam. Zudem wurden zwei angrenzende Autos durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren