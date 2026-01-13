PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: An der Haustür geschlagen/Unbekannte entwenden Mobiltelefon

Biblis (ots)

Ein 42 Jahre alter Mann wurde am Montagabend (12.01.), kurz nach 21.00 Uhr, an seiner Haustür in der Darmstädter Straße von zwei Unbekannten, die zunächst unter einem Vorwand bei ihm klingelten, geschlagen sowie anschließend seines Mobiltelefons bestohlen. Sie flüchteten mit dem erbeuteten Handy vom Tatort. Einer der Flüchtigen ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter und kräftig. Der Mann trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und eine schwarze Wollmütze. Sein Begleiter ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa gleich groß, hat kurze, hellblonde Haare und eine athletische Figur. Er war mit einer College-Jacke mit Jeansstoff im Brustbereich, hellen Jeans und grau-blauen Sportschuhen bekleidet.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

