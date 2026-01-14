PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Mit 1,7 Promille und unter Cannabiseinfluss am Steuer/Festnahme und Blutentnahme

Raunheim (ots)

Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend (13.01.), gegen 18.15 Uhr, einen 38-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Die Beamten stoppten den Autofahrer in der Frankfurter Straße, nachdem ihn ein Zeuge zuvor augenscheinlich betrunken losfahren sah und die Polizei verständigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten haben.

