Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Dienstagabend (13.1.), 18 Uhr, und Mittwochmorgen (14.1.), 8 Uhr, ein Bürogebäude in der Fritz-Bauer-Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten eine Kaffeemaschine, einen Staubsauger und Werkzeug im Wert von rund mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell