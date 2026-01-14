Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Grauer Jeep "Wrangler" (GG-RU 61) gestohlen

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwochmorgen (14.01.), in der Zeit zwischen 7.45 und 8.15 Uhr, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ein grauer Jeep "Wrangler" im Rugbyring entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GG-RU 61 war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

