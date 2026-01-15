PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach/Raunheim: Zoll und Polizei kontrollieren Gaststätten/Illegale Beschäftigung und unerlaubter Aufenthalt

Kelsterbach (ots)

Polizei und Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls Wiesbaden führten am Mittwoch (14.01.), in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr, Gaststättenkontrollen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in Kelsterbach und Raunheim durch.

In einem Kelsterbacher Gastronomiebetrieb konnten drei Arbeitnehmer festgestellt werden, die illegal beschäftigt wurden. Einer von ihnen bezog zudem Bürgergeld. Hier wurde neben einem Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit auch noch ein Verfahren wegen Sozialleistungsbetrug eingeleitet.

In einem Imbissbetrieb in Raunheim wurden ebenfalls drei illegal beschäftige Personen angetroffen. Alle waren zudem unerlaubt in Deutschland. Gegen einen der Festgenommenen lag eine vollstreckbare Abschiebung vor. Der Mann wurde daraufhin noch am gleichen Tag in die Türkei abgeschoben. In einer über der Lokalität befindlichen Wohnung wurden weitere sechs Personen angetroffen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Zudem fanden die Kontrolleure in den Räumen gefälschte Dokumente. Die Lokalität wurde nach Rücksprache mit der Gaststättenbehörde der Stadt Raunheim anschließend geschlossen und der Betrieb mit sofortiger Wirkung untersagt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 09:01

    POL-DA: Nauheim/Groß-Gerau: Abgelenkt und bestohlen/Zeugen nach Trickdiebstählen gesucht

    Nauheim/Groß-Gerau (ots) - Kriminelle hatten am Mittwoch (14.01.) am Georg-Mischlich-Platz in Nauheim nichts Gutes im Sinn. Gegen 10.15 Uhr sprach eine Unbekannte eine 76-jährige Autofahrerin auf dem dortigen Parkplatz an, fragte sie nach dem Weg und lenkte die Frau so ab. Dies nutzte ein weiterer Unbekannter und ließ anschließend die auf dem Beifahrersitz ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:51

    POL-DA: Darmstadt: Bürogebäude im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Dienstagabend (13.1.), 18 Uhr, und Mittwochmorgen (14.1.), 8 Uhr, ein Bürogebäude in der Fritz-Bauer-Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 13:38

    POL-DA: Rüsselsheim: Grauer Jeep "Wrangler" (GG-RU 61) gestohlen

    Rüsselsheim (ots) - Am Mittwochmorgen (14.01.), in der Zeit zwischen 7.45 und 8.15 Uhr, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ein grauer Jeep "Wrangler" im Rugbyring entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GG-RU 61 war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren