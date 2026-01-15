Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach/Raunheim: Zoll und Polizei kontrollieren Gaststätten/Illegale Beschäftigung und unerlaubter Aufenthalt

Kelsterbach (ots)

Polizei und Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls Wiesbaden führten am Mittwoch (14.01.), in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr, Gaststättenkontrollen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in Kelsterbach und Raunheim durch.

In einem Kelsterbacher Gastronomiebetrieb konnten drei Arbeitnehmer festgestellt werden, die illegal beschäftigt wurden. Einer von ihnen bezog zudem Bürgergeld. Hier wurde neben einem Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit auch noch ein Verfahren wegen Sozialleistungsbetrug eingeleitet.

In einem Imbissbetrieb in Raunheim wurden ebenfalls drei illegal beschäftige Personen angetroffen. Alle waren zudem unerlaubt in Deutschland. Gegen einen der Festgenommenen lag eine vollstreckbare Abschiebung vor. Der Mann wurde daraufhin noch am gleichen Tag in die Türkei abgeschoben. In einer über der Lokalität befindlichen Wohnung wurden weitere sechs Personen angetroffen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Zudem fanden die Kontrolleure in den Räumen gefälschte Dokumente. Die Lokalität wurde nach Rücksprache mit der Gaststättenbehörde der Stadt Raunheim anschließend geschlossen und der Betrieb mit sofortiger Wirkung untersagt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

