Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fahrzeug kollidiert mit Verkehrszeichen und flieht

Sipplingen (ots)

Am Freitag gegen 02.20 Uhr kam es auf der Seestraße auf Höhe der Straße Im Breitenweingarten in Fahrtrichtung Überlingen, zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer befährt die Straße, als er frontal mit einem auf einer Verkehrsinsel befestigten Verkehrszeichen (rechts vorbei) kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Verkehrszeichen aus seiner Verankerung gerissen und quer über die Straße geschleudert. Im Anschluss daran kollidierte der Pkw mit einem zweiten, etwa 5 Meter entfernten Verkehrszeichen, das daraufhin mittig auf der Gegenfahrbahn liegen blieb. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 1000.- Euro geschätzt. Die Polizei in Überlingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer. Sie bittet mögliche Zeugen, sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell