POL-DA: Brombachtal: Falscher Microsoftmitarbeiter betrügt Senior

Brombachtal (ots)

Mittels einer Schadsoftware auf dem Computer eines 70 Jahren alten Mannes, gelang es einem unbekannten Täter beinahe an dessen Geld zu kommen. Durch das von dem Mann offenbar unbemerkt installierte Programm, wurde sein Computer gesperrt. Um diesen wieder nutzen zu können, wurde er von dem Programm aufgefordert, sich bei einer Hotline zu melden, die das Gerät wieder entsperren könnte. Als er die angezeigte Nummer anrief, meldete sich dort eine männliche Person und gab sich ihm gegenüber als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Dem Täter gelang es dabei den Senior dazu zu bewegen, einen Fernzugriff auf dessen Computer zuzulassen und ihm zwei Codes für sein Onlinebanking zu nennen. Mit dem Zugriff und den Codes führte der Täter zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 1000 Euro aus. Als der angebliche Mitarbeiter einen weiteren Code haben wollte, wurde der 70-jährige misstrauisch, beendete das Telefonat und informierte die Polizei. Anschließend rief er sofort seine Bank an und konnte damit die Überweisungen glücklicherweise noch rückgängig machen. Die Polizei ermittelt nun, wer der angebliche Microsoftmitarbeiter gewesen ist und rät dazu, sich in einem solchen Fall gleich an sie zu wenden und keinesfalls Daten für das Onlinebanking am Telefon heraus zu geben. Bei weiteren Fragen oder auch Hinweisen in der Sache, ist die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06052/953-0 der richtige Ansprechpartner.

