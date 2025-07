POL-NE: Polizei warnt vor möglicher Betrugsmasche

Dormagen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (22. Juli) hat ein 36-Jähriger offenbar einen Einbruch in einen Foodtruck an der Kielder Straße im Dormagener Stadtteil Horrem verübt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brach der in Dormagen wohnhafte Verdächtige gegen 01:15 Uhr das Schloss des Food-Truck-Anhängers auf und durchwühlte diesen bis etwa 04:30 Uhr mehrfach. Dabei erbeutete er Bargeld. Aufgrund von ...

mehr