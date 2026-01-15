PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Drei Einbrüche rufen die Polizei auf den Plan

Rüsselsheim am Main (ots)

Am frühen Mittwochabend (14.01) wurden der Polizei innerhalb weniger Stunden gleich drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Rüsselsheimer Ortsteil Haßloch gemeldet. Das Vorgehen des oder der Täter war dabei immer dasselbe: Die Diebe betraten jeweils den Garten hinter den Häusern und hebelten anschließend die Terrassentüren auf, um in die Häuser zu gelangen. Im ersten Fall gelang es dem Täter ein Haus in der Albrecht-Dürer-Straße nach Wertgegenständen zu durchsuchen und Beute zu machen. Gestohlen wurden hier Bargeld, sowie mehrere Gold- und Silbermünzen. In zwei Fällen, Am Alten Raunheimer Weg und im Joseph-Beuys-Weg, hatten die Eigentümer Glück im Unglück, da sie einmal just in dem Moment nach Hausen kamen, als der Täter gerade die Wohnräume betreten wollte. Er flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Im zweiten Fall bemerkte ein aufmerksamer Nachbar den Einbrecher auf der Terrasse und sprach diesen lautstark an. Auch hier flüchtete der Täter sofort in unbekannte Richtung, konnte aber vom Nachbarn noch als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben werden. Zudem soll er eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze getragen haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim K21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden, das bei den Taten die Ermittlungen aufgenommen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

