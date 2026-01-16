PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Einbruch in Einfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagnachmittag (15.1.), gegen 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 17:11

    POL-ERB: Lützelbach: Unfall mit Rettungswagen

    Lützelbach (ots) - Am Dienstag (13.01.) gegen 18:15 Uhr, kam es auf der L3106 zwischen den beiden Lützelbacher Ortsteilen Breitenbrunn und Rimhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem LKW, fuhr von Breitenbrunn nach Rimhorn und gelang dabei soweit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Rettungswagen nach rechts ausweichen musste und die dort befindlichen Leitplanke ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:15

    POL-DA: Rüsselsheim: Drei Einbrüche rufen die Polizei auf den Plan

    Rüsselsheim am Main (ots) - Am frühen Mittwochabend (14.01) wurden der Polizei innerhalb weniger Stunden gleich drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Rüsselsheimer Ortsteil Haßloch gemeldet. Das Vorgehen des oder der Täter war dabei immer dasselbe: Die Diebe betraten jeweils den Garten hinter den Häusern und hebelten anschließend die Terrassentüren auf, um ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:05

    POL-DA: Lampertheim: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss angehalten

    Lampertheim (ots) - Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch (14.01.) in Lampertheim an der Bundesstraße 47, gingen den Beamten zwei Autofahrer ins Netz, die ihre Fahrt aufgrund von Drogenkonsum nicht mehr fortsetzen durften. Bei einem 21 Jahre alten Mann aus Frankfurt hatten die Beamten den Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel genommen haben könnte. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren