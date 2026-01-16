POL-DA: Seeheim: Einbruch in Einfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen
Seeheim-Jugenheim (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagnachmittag (15.1.), gegen 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
