POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeutet E-Zigaretten
Wer hat etwas gesehen?
Darmstadt (ots)
Weil ein bislang unbekannter Täter zwischen Mittwochabend (14.1.), 23 Uhr, und Donnerstagmorgen (15.1.), 9 Uhr, einen Einbruch begangen haben soll, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll sich der Kriminelle gewaltsam über eine Tür Zugang in ein Gemischtwarenladen in der Straße "Mathildenplatz" verschafft haben. Im Innern erbeutete der Dieb mehrere E-Zigaretten und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung.
Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
