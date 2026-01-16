Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Hoher Schaden bei Einbruch in Indoorspielplatz

Mörlenbach (ots)

Hohen Schaden angerichtet, aber keine Beute gemacht, haben Einbrecher am Freitagmorgen (16.01.), die es auf einen Indoorspielplatz in der Schulstraße abgesehen hatten. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die bisher unbekannten Täter ein Fenster und eine Tür des Gebäudes auf und konnten so hineingelangen. Im Inneren brachen sie dann einen Tresor aus einer Wand heraus und öffneten diesen. Als sie dann einen weiteren Büroraum betraten, lösten die Diebe den Alarm aus. Sie flüchteten daraufhin wieder durch das aufgehebelte Fenster nach draußen. Durch ihre eilige Flucht in unbekannte Richtung war es den Tätern offenbar nicht möglich Beute zu machen, der angerichtete Schaden im und am Gebäude beläuft sich aber auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich des Spielparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

