PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Hoher Schaden bei Einbruch in Indoorspielplatz

Mörlenbach (ots)

Hohen Schaden angerichtet, aber keine Beute gemacht, haben Einbrecher am Freitagmorgen (16.01.), die es auf einen Indoorspielplatz in der Schulstraße abgesehen hatten. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die bisher unbekannten Täter ein Fenster und eine Tür des Gebäudes auf und konnten so hineingelangen. Im Inneren brachen sie dann einen Tresor aus einer Wand heraus und öffneten diesen. Als sie dann einen weiteren Büroraum betraten, lösten die Diebe den Alarm aus. Sie flüchteten daraufhin wieder durch das aufgehebelte Fenster nach draußen. Durch ihre eilige Flucht in unbekannte Richtung war es den Tätern offenbar nicht möglich Beute zu machen, der angerichtete Schaden im und am Gebäude beläuft sich aber auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich des Spielparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:48

    POL-DA: Bürstadt: Zu schnell gefahren - Führerschein für zwei Monate weg

    Bürstadt (ots) - Eine Zivilstreife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Donnerstag (15.01.) einen Mann aus Mannheim gestoppt, er fuhr deutlich zu schnell. Der 28-jährige wurde auf der Bundesstraße 47 dabei erwischt, wie er mit 161 km/h in seinem Auto unterwegs war, erlaubt waren an dieser Stelle aber nur 100 km/h. Ihn erwartet nun ein ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:42

    POL-DA: Pfungstadt: Berauscht auf der A 67 gestoppt

    Pfungstadt (ots) - Im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Autobahn 67 zwischen Pfungstadt und Darmstadt, wollte eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen am Donnerstag (15.01.) den Fahrer eines Mercedes einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dazu wurde der Mann auf die Rastanlage Pfungstadt-Ost gelotst und dort durch die Beamten kontrolliert. Ein Drogenvortest bei dem 53 Jahre alten Fahrer reagierte dabei auf Cannabis und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren