Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zu schnell gefahren - Führerschein für zwei Monate weg

Bürstadt (ots)

Eine Zivilstreife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Donnerstag (15.01.) einen Mann aus Mannheim gestoppt, er fuhr deutlich zu schnell. Der 28-jährige wurde auf der Bundesstraße 47 dabei erwischt, wie er mit 161 km/h in seinem Auto unterwegs war, erlaubt waren an dieser Stelle aber nur 100 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, außerdem zwei Punkte in Flensburg und er muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell