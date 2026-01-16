PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zu schnell gefahren - Führerschein für zwei Monate weg

Bürstadt (ots)

Eine Zivilstreife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen hat am Donnerstag (15.01.) einen Mann aus Mannheim gestoppt, er fuhr deutlich zu schnell. Der 28-jährige wurde auf der Bundesstraße 47 dabei erwischt, wie er mit 161 km/h in seinem Auto unterwegs war, erlaubt waren an dieser Stelle aber nur 100 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, außerdem zwei Punkte in Flensburg und er muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:42

    POL-DA: Pfungstadt: Berauscht auf der A 67 gestoppt

    Pfungstadt (ots) - Im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Autobahn 67 zwischen Pfungstadt und Darmstadt, wollte eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen am Donnerstag (15.01.) den Fahrer eines Mercedes einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dazu wurde der Mann auf die Rastanlage Pfungstadt-Ost gelotst und dort durch die Beamten kontrolliert. Ein Drogenvortest bei dem 53 Jahre alten Fahrer reagierte dabei auf Cannabis und ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:15

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeutet E-Zigaretten / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Weil ein bislang unbekannter Täter zwischen Mittwochabend (14.1.), 23 Uhr, und Donnerstagmorgen (15.1.), 9 Uhr, einen Einbruch begangen haben soll, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll sich der Kriminelle gewaltsam über eine Tür Zugang in ein Gemischtwarenladen in der Straße "Mathildenplatz" verschafft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren