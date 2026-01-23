LPI-J: Portemonnaie abhandengekommen

Jena (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Straße von Closewitz in Richtung Jena, zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Leitplanke. Scheinbar aus Unachtsamkeit kam eine 21-Jährige PKW-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Fahrbahnbegrenzung. Am PKW und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es wurden Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

