Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Portemonnaie abhandengekommen

Jena (ots)

Donnerstagabend kam es in einem Supermarkt in Jena-Nord zu einem dreisten Diebstahl. Als eine 89-Jährige Dame ihren Einkauf bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihr Portemonnaie fehlt. Als sie den Markt betrat befand sich dieses noch in ihrer Handtasche, welche sie während des Einkaufs auf ihren Rollator abstellte. Im Verlauf des Einkaufs wurde aus bisher ungeklärten Umständen das Portemonnaie entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 23.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Kollision mit Leitplanke

    Jena (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Straße von Closewitz in Richtung Jena, zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Leitplanke. Scheinbar aus Unachtsamkeit kam eine 21-Jährige PKW-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Fahrbahnbegrenzung. Am PKW und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von bisher unbekannter Höhe. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es wurden Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:03

    LPI-J: Drogen beschlagnahmt

    Apolda (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle beschlagnahmten gestern Polizeibeamte der PI Apolda eine Cliptüte mit Crystal. Ein polizeibekannter 48-jähriger Mann trug die Drogen bei sich in der Jackentasche. Der Mann versuchte zu fliehen, konnte aber festgehalten werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den 48-jährigen Besitzer eine Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:03

    LPI-J: Einbruch in Keller

    Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 10.11.2025 und dem 21.01.2026 wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stobraer Straße 47 in Apolda eingebrochen. Gestohlen wurde ein Satz VW-Alufelgen im Wert von ca. 3000.00 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

    mehr
