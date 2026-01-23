LPI-J: Portemonnaie abhandengekommen
Jena (ots)
Donnerstagabend kam es in einem Supermarkt in Jena-Nord zu einem dreisten Diebstahl. Als eine 89-Jährige Dame ihren Einkauf bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihr Portemonnaie fehlt. Als sie den Markt betrat befand sich dieses noch in ihrer Handtasche, welche sie während des Einkaufs auf ihren Rollator abstellte. Im Verlauf des Einkaufs wurde aus bisher ungeklärten Umständen das Portemonnaie entwendet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell