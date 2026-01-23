PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Anruf bei der Polizei führt zur Vernunft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zöllnitz: Der ehemalige Lebensabschnittsgefährte einer 39-Jährigen kam Donnerstagabend in deren Wohnung. Die Frau forderte den Mann auf zu gehen. Doch dieser wollte die Wohnung nicht verlassen. Sie konnte sich nicht anders helfen und rief die Polizei. Während des Notrufs lenkte der Mann nun ein und verließ freiwillig die Wohnung. Zu einem Polizeieinsatz musste es damit nicht mehr kommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

