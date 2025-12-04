PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: 43 Kinder der Kinderfeuerwehr Kempen bestehen Flämmchenprüfung

FW Kempen: 43 Kinder der Kinderfeuerwehr Kempen bestehen Flämmchenprüfung
  • Bild-Infos
  • Download

Kempen (ots)

Große Freude bei der Feuerwehr Kempen: Insgesamt 43 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren - darunter 13 Mädchen - haben in diesem Jahr erfolgreich die Flämmchenprüfung der Kinderfeuerwehr abgelegt. Damit konnten alle teilnehmenden Kinder die drei Stufen des Flämmchens absolvieren.

In der Stufe Flämmchen Bronze (ab 8 Jahren) zeigten die jungen Nachwuchskräfte ein grundlegendes Verständnis für Abläufe innerhalb der Feuerwehr. Das Flämmchen Silber (9 bis 10 Jahre) festigte diese Kenntnisse und erweiterte sie um wichtige Themen wie die Grundlagen der Wundversorgung, die Entstehung von Feuer sowie das Verständnis des Verbrennungsdreiecks. Mit dem Flämmchen Gold (ab 11 Jahren) vertieften die Kinder ihr Wissen weiter - als optimale Vorbereitung auf den Übergang in die Jugendfeuerwehr. Hier standen unter anderem die Durchführung der stabilen Seitenlage und das Erklären wichtiger Verkehrszeichen auf dem Programm.

Die erfolgreichen Prüfungen sind ein deutlicher Beweis für das Engagement, die Motivation und den Teamgeist der jungen Feuerwehrmitglieder. Alle Kinder zeigten während der Ausbildung und den Prüfungen großen Einsatz und Zusammenhalt.

Ein besonderer Dank gilt den Betreuerinnen und Betreuern der Kinderfeuerwehr Kempen, die mit viel Leidenschaft und Organisationstalent die Ausbildung möglich gemacht haben.

Die Feuerwehr Kempen gratuliert allen Prüflingen herzlich zu ihrer Leistung und freut sich über den starken Nachwuchs im Ehrenamt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
- Pressesprecher -
HBM Christian Ullmann
Telefon: 02152/55565-222
E-Mail: presseteam@feuerwehr-kempen.de
https://tinyurl.com/Feuerwehr-Kempen

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 13:14

    FW Kempen: Feuer in Küche am Hopfenweg in St. Hubert - keine Verletzten

    Kempen (ots) - Am 20. November 2025 wurden die Löschzüge St. Hubert und Tönisberg sowie die Tagesgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kempen um 15:29 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf dem Hopfenweg in St. Hubert alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im Bereich einer Küche. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 17:12

    FW Kempen: Stromversorgung in Kempen wieder vollständig hergestellt

    Kempen (ots) - Kempen, den 09.11.2025 - Die Stadtwerke Kempen konnten die Stromversorgung in den meisten Teilen der Stadt schnell wiederherstellen. Lediglich im Bereich der Straße Heyerdrink arbeiten die Stadtwerke noch an der Lösung. Aufgrund der stabilisierten Lage sind die Wachen ab sofort nicht mehr zusätzlich besetzt. Bitte nutzen Sie im Notfall weiterhin die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren