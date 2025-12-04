Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: 43 Kinder der Kinderfeuerwehr Kempen bestehen Flämmchenprüfung

Kempen (ots)

Große Freude bei der Feuerwehr Kempen: Insgesamt 43 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren - darunter 13 Mädchen - haben in diesem Jahr erfolgreich die Flämmchenprüfung der Kinderfeuerwehr abgelegt. Damit konnten alle teilnehmenden Kinder die drei Stufen des Flämmchens absolvieren.

In der Stufe Flämmchen Bronze (ab 8 Jahren) zeigten die jungen Nachwuchskräfte ein grundlegendes Verständnis für Abläufe innerhalb der Feuerwehr. Das Flämmchen Silber (9 bis 10 Jahre) festigte diese Kenntnisse und erweiterte sie um wichtige Themen wie die Grundlagen der Wundversorgung, die Entstehung von Feuer sowie das Verständnis des Verbrennungsdreiecks. Mit dem Flämmchen Gold (ab 11 Jahren) vertieften die Kinder ihr Wissen weiter - als optimale Vorbereitung auf den Übergang in die Jugendfeuerwehr. Hier standen unter anderem die Durchführung der stabilen Seitenlage und das Erklären wichtiger Verkehrszeichen auf dem Programm.

Die erfolgreichen Prüfungen sind ein deutlicher Beweis für das Engagement, die Motivation und den Teamgeist der jungen Feuerwehrmitglieder. Alle Kinder zeigten während der Ausbildung und den Prüfungen großen Einsatz und Zusammenhalt.

Ein besonderer Dank gilt den Betreuerinnen und Betreuern der Kinderfeuerwehr Kempen, die mit viel Leidenschaft und Organisationstalent die Ausbildung möglich gemacht haben.

Die Feuerwehr Kempen gratuliert allen Prüflingen herzlich zu ihrer Leistung und freut sich über den starken Nachwuchs im Ehrenamt.

