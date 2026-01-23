Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau bei Kollision eingeklemmt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Kranichfeld eine Kollision zwischen einem PKW und einem LKW. Die 39-Jährige Fahrerin des PKW wollte auf eine Hauptstraße einbiegen, übersah dabei den vorfahrtsberechtigten LKW und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde die PKW-Fahrerin eingeklemmt und verletzt. Sie wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr zum Kollisionszeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind blieb ebenso wie der 59-Jährige LKW-Fahrer unverletzt. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. Es wurden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

