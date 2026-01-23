PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau bei Kollision eingeklemmt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Kranichfeld eine Kollision zwischen einem PKW und einem LKW. Die 39-Jährige Fahrerin des PKW wollte auf eine Hauptstraße einbiegen, übersah dabei den vorfahrtsberechtigten LKW und stieß mit diesem zusammen. Dabei wurde die PKW-Fahrerin eingeklemmt und verletzt. Sie wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr zum Kollisionszeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind blieb ebenso wie der 59-Jährige LKW-Fahrer unverletzt. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. Es wurden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Aufmerksame Bürgerin rettet Rentner

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Donnerstagmorgen meldete sich eine besorgte Bürgerin bei der PI Weimar. Sie hat im Bereich Kromsdorf einen älteren Mann festgestellt, welcher einen verwirrten Eindruck machte. Noch vor Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass der Mann dem ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst als auch den Beamten bereits bekannt war. Bevor der Mann wohlbehalten im Altenheim abgegeben werden ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:00

    LPI-J: 26-Jähriger bei Kollision Verletzt

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es im Norden von Weimar zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Ein 78-Jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße am Alten Speicher und wollte nach links in die Rießnerstraße abbiegen. Ein 26-Jähriger Fahrzeugführer befuhr zeitgleich die Rießnerstraße in Richtung Buttelstedter Straße und wollte nach links abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Buntmetalldiebstahl

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Donnerstagmorgen teilte ein Mittarbeiter einer Baustelle in der Coudraystraße in Weimar einen Einbruch in ein Gebäude mit. Bereits im Zeitraum vom Nachmittag des 16.01.2026 bis zum Morgen des 19.01.2026 haben unbekannte Täter diverse Schränke aufgebrochen und Buntmetall im Wert von über 3.000 Euro entwendet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Polizei Weimar sucht nach möglichen Zeugen, welche den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren