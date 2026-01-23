Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Agressiver Ladendieb gefasst

Apolda (ots)

Mit einem äußerst aggressiven Ladendieb mussten sich gestern die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Utenbacher Straße auseinandersetzen. Der 36-jährige Mann wurde dabei beobachtet, wie er sich zwei Schnapsflaschen in seinen Rucksack steckte. Als ein Mitarbeiter ihn darauf ansprach, versuchte der Dieb zu fliehen. Er konnte aufgehalten und festgehalten werden bis die Polizei eintraf. Auch den Beamten gegenüber verhielt der 36-Jährige sich äußerst aggressiv, schlug um sich und musste schließlich mit Handschellen ruhiggestellt werden. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell