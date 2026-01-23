LPI-J: Einbruch - Zeugen gesucht
Apolda (ots)
In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem Einbruch in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Apolda. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Mehrfamilienhaus. Gestohlen wurden unter anderem ein E-Bike im Wert von 3.500 Euro, Waschmittel und mehrere Weichspülerflaschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
