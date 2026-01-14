Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beim Vorbeifahren Fußgänger gestreift und anschließend geflüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 50-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Rohrbach leicht verletzt.

Die Unfallverursacherin flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 50-Jährige hielt sich gegen 16 Uhr an seinem in der Kirschgartenstraße am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger auf. Dabei streifte eine vorbeifahrende Fahrerin eines VW beim Passieren einer kurzzeitig bestehenden Engstelle das Knie des Mannes, wodurch dieser Schmerzen im Knie verspürte. Da der VW anschließend einfach weiterfuhr, rannte der Mann dem Fahrzeug hinterher und versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Als das Fahrzeug schließlich an der Ampel im Bereich der Kreuzung Sickingenstraße/Römerstraße anhalten musste, öffnete der Geschädigte die Fahrertür und sprach die Fahrerin auf den Unfall an. Diese ignorierte ihn jedoch und fuhr schließlich davon.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW T4 oder ein ähnliches Modell mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: - blonde Haare - circa 30 Jahre alt - antwortete zunächst auf Deutsch

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug sowie zu dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell