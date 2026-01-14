Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Teure Pokémon-Karten gestohlen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 29-Jähriger bot im Internet drei seltene Pokémon-Karten an. Mit einem Interessenten einigte er sich auf einen Kaufpreis von 5.000 Euro und man verabredete sich für eine Übergabe in Heidelberg. Am Dienstag trafen sich beide um kurz vor 10 Uhr in der Baden-Badener-Straße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Sie setzen sich in ein Auto, um dort den Kauf abzuschließen. Jedoch räumte der Käufer ein, dass er nicht genügend Bargeld bei sich hatte, weshalb er zu einer Bank gehen wollte. Als er Anstalten machte, das Auto zu verlassen, schnappte er sich plötzlich die Karten und rannte in Richtung Odenwaldstraße davon. Der 29-Jährige verfolgte ihn noch, verlor den Dieb aber auf Höhe der Oberen Seegasse aus den Augen.

Der Tatverdächtige war 185-190 cm groß, zwischen 35 und 40 Jahre und hatte eine schlanke Statur sowie kurze braune Haare. Er trug einen 3-Tagebart, bei dem auf der linken Seite mehrere kahle Stellen im Bart erkennbar waren. Der Mann sprach Deutsch mit einem leichten osteuropäischen Akzent und badischem Dialekt. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke mit Camouflage-Muster. Er hatte ein eingefallenes Gesicht, einen leicht humpelnden Schritt und wirkte ungepflegt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Diebstahl. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell