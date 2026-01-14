PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - ein Fahrer betrunken

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kam es um 16 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Im Berufsverkehr am Nachmittag war ein 57-Jähriger mit seinem Hyundai auf der Bahnhofstraße unterwegs. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste er bis zum Stillstand abbremsen. Der 56-jährige Fahrer des nachfolgenden Renaults konnte sein Auto zwar noch rechtzeitig anhalten, was aber dem hinter ihm fahrenden 58-Jährigen nicht mehr gelang. Daher prallte dessen Opel auf den Renault, welcher wiederrum auf den Hyundai geschoben wurde. Durch diesen Domino-Effekt entstand ein hoher Sachschaden, der auf 18.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Streife des Polizeireviers Neckargemünd stellt im Rahmen ihrer Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer des Renaults unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,2 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

