POL-PPRP: Werkzeug aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag, 09.11.2025, auf Montag, 10.11.2025, brachen bislang unbekannte Täter einen in der Drachenfelsstraße, nahe der Wegelnburgstraße, abgestellten Peugeot Boxer auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeug im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch und geben und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

