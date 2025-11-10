PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ergebnis der Fahrradkontrollwoche

Ludwigshafen (ots)

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte in der Zeit vom 3. - 7.11.2025 eine zuvor angekündigte Fahrradkontrollwoche im Stadtgebiet Ludwigshafen durch. Angesichts der einsetzenden dunklen Jahreszeit und den damit verbundenen erhöhten Gefahren im Straßenverkehr, lag der Schwerpunkt besonders auf der Fahrzeugbeleuchtung von Fahrrädern und E-Bikes.

Insgesamt 479 Fahrräder wurden an 18 Kontrollstellen überprüft. Hierbei stellten die Polizeikräfte 106 Verkehrsverstöße fest. 87 Verstöße waren auf Ausstattungsmängel (beispielsweise Beleuchtungsmängel wie fehlende Reflektoren) zurückzuführen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wird auch im Frühjahr 2026 wieder eine Fahrradkontrollwoche durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

